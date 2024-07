Predsednik spoznaval golf, raje pa igra tenis

V nadaljevanju preberite:

Slovenska reprezentanca je tri tedne med eurom bivala v udobju prijazne nemške vasice, obdane z dvema lično urejenima igriščema za golf. Kdo med našimi reprezentanti se je v tej igri najbolje odrezal in kako je šlo pri tem predsedniku zveze Radenku Mijatoviću? Kako je bilo z njegovo nemščino? Katerim igralcem sta namizni tenis in balinanje bližje od golfa? In katera mojstrovina iz kuhinje je še posebej razveselila slovenski tabor?