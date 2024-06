Slovenci v Münchnu: v gostilni cenejše pivo kot med navijači

V nadaljevanju preberite:

V Münchnu so v tem tudi tisti slovenski ljubitelji nogometa, ki nimajo vstopnice za četrtkov derbi s Srbijo. Tekmo pa si lahko ogledajo v imenitnem vzdušju navijaške cone v Olimpijskem parku. Koliko ljudi se bo zbralo tam? Kakšna je ponudba? In kakšna je primerjava cen piva med to cono, koncertom Eda Sheerana in običajnimi lokali v središču mesta?