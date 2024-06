Slovenska sodniška posadka na delo dan prej kot Kekovi fantje

Prvo dejanje od slovenske nogometne posadke na evropskem prvenstvu bo pripadlo sodniški ekipi. Glavni sodnik Slavko Vinčić, ki je pred dvema tednoma odlično izpeljal finale lige prvakov med Realom Madridom in Borussio Dortmund, bo s svojimi pomočniki euro odprl v soboto na tekmi skupine A med Madžarsko in Švico.

V vlogi pomočnika sodnika bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik bo Rade Obrenović. Glavni sodnik v VAR sobi bo Nejc Kajtazović, video pomočnika pa bosta še Poljaka Bartosz Frankowski in Tomasz Kwiatkowski.

V petkovem uvodnem dejanje eura med Nemčijo in Škotsko bo vajeti igre nadziral Francoz Clement Turpin, v drugih sobotnih tekmah pa so delegirali: Anglež Michael Oliver bo sodil derbi med Španijo in Hrvaško, Nemec Felix Zwayer pa dvoboj Italije in Albanije.