Mbappe zaupal skrivnost glede Ronalda

Francoski nogometni as Kylian Mbappe ne skriva, da je Cristiano Ronaldo njegov veliki idol iz otroštva. Kakor je zaupal, je imel v najstniških letih vso sobo polepljeno s posterji portugalskega superzvezdnika.

Naključje je hotelo, da sta postala dobra prijatelja.

Kylian Mbappe že od otroštva občuduje Cristiana Ronalda. FOTO: Instagram K. M.

»Ronaldo mi vedno znova rad pomaga. Sprašuje me, kako mi gre v življenju, pogosto mi daje tudi koristne nasvete. Glede na to, kaj vse je dosegel in storil za nogomet, bo za vedno legenda. V veliko čast mi je, da ga poznam," je pred drevišnjo četrtfinalno tekmo na evropskem prvenstvu med Francijo in Portugalsko v Hamburgu (21.00) razkril Mbappe.

Izvrstni francoski napadalec je pred mesecem dni podpisal pogodbo z vodstvom madridskega Reala, pri katerem je CR7 med letoma 2009 in 2018 pustil globok pečat. Toda ne mara primerjav z 39-letnim Portugalcem. »Cristiano je edinstven, jaz grem pa svojo pot. Sanje, da bom zaigral za Real, bodo postale resničnost. Ne nameravam nadaljevati njegove zgodbe, želim si spisati svojo in prav tako postati edinstven,« je poudaril 25-letni Parižan in pribil, da ne bo več novega Ronalda.

»Cristiano je (bil) velik navdih za številne rodove. Njegov življenjepis je dovolj zgovoren. Zelo ga občudujem,« je večkrat ponovil Mbappe.