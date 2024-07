Španskega asa razžalostili domači navijači

V pričakovanju velikega nedeljskega finala za naslov evropskih nogometnih prvakov med Španci in Angleži se je oglasil reprezentant španske vrste Marc Cucurella. Na polfinalni tekmi proti Franciji je bil nenehno v središču pozornosti, saj so sleherni njegov dotik z žogo s tribun pospremili glasni žvižgi. Jasno je bilo, da mu nemški obiskovalci te polfinalne tekme v Münchnu niso mogli odpustiti nekaznovane igre z roko; bili so namreč prepričani, da bi v četrtfinalu takrat domača reprezentanca morala proti Španiji dobiti enajstmetrovko.

»Seveda so me žvižgi razžalostili. Ne bom sicer rekel, da je takšno dejanje nešportno, a počutil sem se neugodno,« je dejal 25-letnik in dodal: »Povsem razumljivo mi je, da je bilo na tribunah toliko Nemcev, saj so v pričakovanju uvrstitve svoje reprezentance v polfinale kupili že prej vstopnice za to tekmo.«

Cucurella je sicer nogometaš Chelseaja, k temu londonskemu klubu je pred dvema letoma za 65 milijonov evrov prestopil iz Brightona. In ob prvem gostovanju v tem angleškem letovišču – podobno kot pred dnevi v Münchnu – prejel kopico žvižgov ...