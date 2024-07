Pet ključnih duelov berlinskega spektakla

Nogometni reprezentanci Anglije in Španije bosta v nedeljo ob 21. uri v Berlinu igrali finale evropskega prvenstva. Tu je pet dvobojev, ki bi lahko tehtnico nagnili na eno ali drugo stran.

Španija je na turnirju po mnenju večine pokazala najboljši nogomet, Anglija pa kljub številnim zvezdnikom ni zadovoljila apetitov, vendar se dviga v formi in lovi svojo prvo veliko lovoriko po 58 letih.

Harry Kane in Alvaro Morata sta osrednja napadalca. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

Kane vs. Laporte

Kot enega ključnih dvobojev so pri agenciji PA izpostavili Harryja Kana in Aymerica Laporta. Kapetan Anglije lahko z golom postane najboljši strelec tega EP, čeprav je požel veliko kritik. Po 44 golih v 45 nastopih za Bayern je Kane na EP očitno imel nekaj zdravstvenih težav in bil zamenjan na treh od šestih tekem. V Laportu bo imel nasproti izkušenega branilca, ki je osvojil pet angleških naslovov in ligo prvakov z Manchester Cityjem, preden se je pridružil Al-Nassru. Na tem EP je pokazal dobro formo.

Jude Bellingham in Lamine Yamal sta mlada super zvezdnika. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Foden vs. Rodri

Drugi potencialno odločilni obračun bo med Philom Fodnom in Rodrijem. Fodna so navijači bodrili z znamenitim napevom Phil Foden's on Fire, toda nogometaš je šele v polfinalu upravičil besedilo, ki govori o nogometašu v izjemni formi. V polfinalu so mu eno žogo odbili z golove črte, enkrat je zadel okvir vrat, se je pa bolje znašel bolj v sredini po menjavi sistema. A Foden bo moral tudi v nedeljo biti na najvišji ravni, saj je njegov soigralec iz Manchester Cityja Rodri dokazal, zakaj je med najboljšimi obrambno usmerjenimi vezisti v zadnjih letih.

Nico Williams in Bukayo Saka sta zelo nevarna napadalca. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Saka vs. Cucurella

Še eno angleško orožje v napadu Bukayo Saka bo moral ukaniti Marca Cucurello. Saka je na trenutke pokazal svoje sposobnosti, tokrat jih bo moral kazati proti Cucurelli, ki si je z dobrimi predstavami zagotovil mesto v začetni postavi na levem boku španske obrambe. Ta je pokazala, da jo je težko premagati.

Jordan Pickford in Unai Simon sta doslej pokazala zanesljivost v vratih. FOTO: Odd Andersen/AFP

Rice vs. Olmo

Declan Rice proti Daniju Olmu je naslednji dvoboj. Olmo ima tako kot Kane ter še Gruzijec Georges Mikautadze, Nemec Jamal Musiala, Nizozemec Cody Gakpo in Slovak Ivan Schranz doslej tri zadetke na turnirju in lahko osvoji naslov najboljšega strelca. Toda Olmo je doslej poskrbel tudi za dve podaji in bo njegova igra še kako pomembna za španski napad. Tega bo poskusil prekinjati Rice, ki je pokril več prostora kot katerikoli drugi nogometaš na tem EP, prav tako pa je pridobil tudi največ žog. Njegova delovna etika bo znova morala biti na vrhuncu proti Olmu.

Gareth Southgate in Luis de la Fuente bosta bila taktično bitko. FOTO: Miguel Medina/AFP

Shaw vs. Yamal

Težka naloga potencialno čaka tudi angleškega bočnega branilca Luka Shawa, saj bo njegov glavni tekmec eden zvezdnikov prvenstva, Lamine Yamal, ki danes praznuje šele 17. rojstni dan, pri nekaj dneh manj je postal najmlajši igralec, ki je zaigral na EP, z golom proti Franciji pa tudi najmlajši strelec v zgodovini EP. Ustaviti ga bo težka naloga, ki bi lahko padla na ramena Shawa. Kieran Trippier je bil zaradi Shawovih težav s poškodbo doslej prva izbira na angleškem levem boku, a ker ima tudi sam nekaj težav s pripravljenostjo, bi Shaw lahko začel obračun.