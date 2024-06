Težave v nemškem taboru, sporekla sta se finalista lige prvakov

Nemška nogometna reprezentanca bo v petek v Münchnu proti Škotski odprla domače evropsko prvenstvo, po poročanju Bilda pa je na pripravah prišlo do incidenta v taboru selektorja Juliana Nagelsmanna.

Med današnjim treningom naj bi se sporekla udeleženca finala Uefine lige prvakov, napadalec dortmundske Borussie Niclas Füllkrug in branilec Real Madrida Antonio Rüdiger. Slednji naj bi storil prekršek nad Füllkrugom, ki je obležal v bolečinah na zelenici ter v jezi glasno zmerjal Rüdigerja. Zatem je vstal in stopil do njega, igralca pa sta odrivala drug drugega.

Nemčija je pod velikim pritiskom, da doseže odmeven rezultat, potem ko je na zadnjih tekmovanjih razočarala. Od njenega naslova svetovnega prvaka mineva 10 let.

Rüdiger je bil v finalu LP na Wembleyju uspešnejši, Real Madrid je z 2:0 premagal Borussio in petnajstič postal evropski prvak. Rüdiger in Füllkrug sta tudi na tej tekmi imela nekaj bližnjih srečanj.