Torkov tekmec Slovenije v Stožicah razkril svoje karte

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 18. uri v Stožicah igrala predzadnjo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom, ki se bo v Nemčiji začelo 14. junija. Torkov tekmec bo Armenija, ki bo v Ljubljano prišla s pomlajeno zasedbo. Armenski zvezdnik zadnjih let Henrik Mhitarjan je že končal reprezentančno kariero, tako da v zdajšnji zasedbi Aleksandra Petrakova, ki se bo 7. junija merila še s Kazahstanom, ni odmevnega igralca. Večina nogometašev prihaja iz armenskih klubov, eden od tistih, ki si kruh služijo v tujini, pa je vezist Vahan Bičahčjan, soigralec Luke Zahovića pri poljskem Pogonu Szczecinu.

V Stožicah ciprski sodniki

»Prihajajoči prijateljski tekmi sta lepa priložnost za test mladih igralcev proti močnima ekipama. Zato smo v ekipo povabili Gevorga Tarahčjana, Erika Simonjana, Andranika Hakobjana in Gora Manveljana. Poklicali smo še dva mladeniča, in sicer Tigrana Avanesjana in Sergeja Muradjana,« je pojasnil selektor Armenije.

Zaradi poškodb ne bo mogel računati na Hrant-Leona Ranosa, Andreja Calisirja, Nareka Grigorjana in Ugochukwuja Iwuja. Prav tako ne bo niti enega bolj prepoznavnih armenskih igralcev Lukasa Zelarajana, ki je zaradi težav s potnim listom moral v Argentino. Vabilo je zaradi klubskih priprav zavrnil Sargis Adamjan.

Slovenci se pripravljajo na tekmo v svoji bazi na Brdu. FOTO: Leon Vidic

Tekmo v Stožicah bodo sodili sodniki s Cipra Andreas Argiru, Nikos Eglezu in Marios Dimitradis. Četrti sodnik bo Slovenec Dejan Balažič. Slovenija, ki jo nato v soboto ob 15. uri v Stožicah čaka še obračun z Bolgarijo, se z Armenijo, ki je letos na prijateljskih tekmah izgubila proti Kosovu in Češki, še ni merila. Slovenci so na lestvici Mednarodne nogometne zveze 57., Armenci pa 95.

Seznam Armenije: vratarji: Ognjen Čančarević (Noah), Stanislav Bučnev (Pjunik), Arsen Beglarjan (Ararat-Armenia); branilci: Varazdat Harojan (Qingdao West Coast), Kamo Hovhanisjan (Ararat-Armenia), Stjopa Mkrtčjan (Osijek), Georgi Arutjunjan (Krasnodar), Nair Tiknizjan (Lokomotiv Moskva), David Davidjan (Pjunik), Sergej Muradjan (Noah), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Erik Simonjan (Urartu), Andranik Hakobjan (Valencia U19); vezisti: Vahan Bičahčjan (Pogon Szczecin), Eduard Spertsjan (Krasnodar), Artak Dašjan (Pjunik), Solomon Udo (Pjunik), Artur Serobjan (Ararat-Armenia), Žirajr Šaghojan (Ararat-Armenia), Hovhanes Harutjunjan (Pjunik), Tigran Avanesjan (Baltika Kaliningrad), Gor Manvelyan (Noah); napadalci: Edgar Sevikjan (Ferencvaros), Artur Miranjan (Noah), Gevorg Tarahčjan (Urartu).