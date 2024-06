V Celovcu pričakujejo kar 150.000 gledalcev

Tako kot ljubitelji nogometa pri nas nestrpno odštevajo do začetka eura tudi v severni soseščini. V Celovcu, kjer bodo jeseni uživali ob predstavah Sturma iz Gradca pod žarometi lige prvakov, bodo že tradicionalno veliko nogometno tekmovanje spremljali tudi na Novem trgu v najožjem mestnem središču. Prireditelji računajo, da bo od začetka do konca pred velikim zaslonom dogajanje iz Nemčije spremljalo skupno 150.000 navzočih.

»Število gledalcev bo odvisno od zanimivosti tekem, največ, vsaj 5000, pa jih pričakujemo, ko bodo igrali Avstrjjci, Nemci, Španci in Hrvati,« je za časnik Kleine Zeitung povedal glavni organizator Manfred Dobesch in dodal, da bodo stroški vsakodnevnega dogajanja znašali okrog 400.000 evrov. Na trgu, ki je seveda dobro znan tudi številnim slovenskim obiskovalcem koroške metropole, bodo številne stojnice z bogato ponudbo hrane in pijače.