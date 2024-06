V Stuttgartu je bilo čudovito, prav tako bo tudi v Münchnu

V nadaljevanju preberite:

Z Mašo Šiftar, generalno konzulko Slovenije na nemškem jugu, smo se najprej srečali v njeni pisarni v središču Münchna, nato pa še v uradnem zbirališču slovenskih navijačev v Stuttgartu. Kakšne so bile prve priprave na euro iz slovenskega središča v Münchnu in Berlinu? Kdo vse je sodeloval pri projektu, ki ni dovoljeval napak? Kako je bilo glede organizacije slovenskega zbirališča v Stuttgartu? In kako ter kje so se na konzulatu lotili velikega poslovnega srečanja v Münchnu pred prihajajočo tekmo Slovenije in Srbije? Kako naprej, če se Slovenija uvrsti v izločilni del eura in dobi novo tekmo v metropoli Bavarske?