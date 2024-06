(V ŽIVO) Peti dan na EP: Vroč debi za Gruzijo, znova na delu Cristiano Ronaldo

Prvič na evropskem prvenstvu bodo navijači videli dve tekmi. Z njima se bo končal prvi krog. Ob 18. uri se bosta v skupini F v Dortmundu pomerila Turčija in Gruzija, ob 21. uri pa v Leipzigu Portugalska in Češka.

Včeraj smo videli prvo večje presenečenje, Slovaška je z 1:0 premagala Belgijo. Presenetljiva je bila tudi visoka zmaga Romunije proti Ukrajini (3:0), Francija je komaj rešila celo kožo proti zelo kakovostni Avstriji (1:0). Kylian Mbappe si je zlomil nos in bo v nadaljevanju igral z obrazno masko.

Turčija – Gruzija (18.00; štadion Westfalen, Dortmund; sodnik Facundo Tello, Argentina)

Turkom gre vloga favorita, saj je Gruzija debitantka na evropskih prvenstvih. Turčijo (40. na lestvici Fife) vodi italijanski strokovnjak Vincenzo Montella. Po Transfermarktu je zasedba iz Male Azije vredna 324 milijonov evrov, največ Hakan Calhanoglu iz Interja (45 mio) ter Kenan Yildiz (Juventus) in Arda Güler (Real Madrid) po 30 mio. V kvalifikacijah so Turki osvojili prvo mesto v skupini pred Hrvaško, doživeli so samo en poraz, domačega s Hrvati.

Hviča Kvaračelija. FOTO: Irakli Gedenidze/Reuters

Gruzija (75. na lestvici Fife) se je na prvi euro prebila skozi ligo narodov, v odločilni tekmi je izločila Grčijo po izvajanju 11-metrovk. Reprezentanca je vredna 161 milijonov evrov, daleč največji zvezdnik je član Hviča Kvaračelija, član Napolija (85 mio €). Selektor je nekdanji francoski reprezentant Willy Sagnol. Kvote na Športni Loteriji: Turčija 1,7, Gruzija 4,75, neodločeno 3,5.

Portugalska – Češka (21.00; Red Bull Arena, Laipzig; sodnik Marco Guida, Italija)

Češka, finalistka iz leta 1996, bo želela presenetiti evropske prvake iz leta 2016, ki imajo v svojih vrstah še vedno zimzelenega Cristiana Ronalda. Zanj bo to šesto evropsko prvenstvo. Odigral je 25 tekem in dosegel 14 golov. »Nihče ne igra v reprezentanci zaradi imena. Njegove izkušnje pri 39 letih so zelo pomembne za slačilnico,« je pred uvodnim nastopom na EP povedal selektor Portugalske Roberto Martinez.

Portugalska (6. na Fifini lestvici) ima poleg Ronalda še kopico zvezdnikov. Reprezentanca je vredna 1,05 milijarde evrov, največ Rafael Leao (Milan, 900 mio €), Ruben Dias (Man City, 85 mio), Bruno Fernandes (Man United, 70 mio), Bernardo Silva (Man City, 70 mio), Diogo Jota (Liverpool, 50 mio) in Vitinha (PSG, 50 mio). Evropski Brazilci so imeli popolne kvalifikacije, dobili so vseh 10 tekem, razliko v golih so imeli 36:2. Ronaldo je zabil 10 zadetkov, Bruno Fernandes 6. Je pa izgubila prijateljsko tekmo proti Sloveniji v Stožicah.

Tomaš Souček se je veselil zadetka za Češko v kvalifikacijah. FOTO: David W Cerny/Reuters

Češka reprezentanca (36. na lestvici Fife) je vredna 188 milijonov evrov, največ kapetan Tomaš Souček iz West Hama (30 mio €), sledita člana nemškega prvaka Bayerja iz Leverkusna, Patrik Schick (22 mio) in Adam Hložek (12 mio). Selektor je Ivan Hašek. Čehi so bili v kvalifikacijah drugi v skupini za Albanijo in pred Poljsko. Kvote na Športni Loteriji: Portugalska 1,47, Češka 7,10, neodločeno 3,95.