Varuške in nemški ovčarji ter rotvajlerji čuvajo premoženje

Neprijetna izkušnja izpred dveh let, ko so ob odsotnosti takratnega nogometnega reprezentanta Anglije Raheema Sterlinga, ki je igral na mundialu v Katarju, vlomili v njegov sedem milijonov evrov vreden prazni dom in ukradli za več sto tisoč evrov vrednosti nakita ter drugih dragocenih predmetov, je sprožila več ukrepov za povečanje varnosti domov nogometnih zvezdnikov. Takrat so v angleškem taboru Sterlingu celo dopustili, da je šel domov in se nato vrnil.

Po navedbah The Telegraph je Nogometna zveza Anglije pripravila srečanje, na katerem so policisti igralcem dajali navodila oziroma vodnik, kako zagotoviti varnost svojih domov v obdobju njihove odsotnosti. V Angliji delujejo organizirane kriminalne združbe, ki so se še posebej izurile za vlome v prazne domove znanih in premožnih ljudi. Pri čemer so bili domovi nogometašev najlažje tarče zaradi njihove pogoste odsotnosti. Povrhu se njihove družice na družbenih omrežjih rade hvalijo z dragocenostmi.

Najbolj znane združbe izvirajo iz Albanije, a varnostni viri pravijo, da so dobili še konkurenco v drugih tujih združbah. Prav zaradi Sterlingove izkušnje so mnogi že najeli varuške, varnostne službe, osebne stražarje, ali prav za varovanje domov izurjene pse, znanih kot »psi za zaščito«, med katere sodijo nemški ovčarji in rotvajlerji.