(V ŽIVO) Osmi dan EP s poslastico med Francijo in Nizozemsko, Ukrajina izenačila

Osmi dan eura 2024 v Nemčiji prinaša tri tekme, derbi zvečer med Francijo in Nizozemsko. Pred tem Avstrijci s Poljsko. Začeli so Ukrajinci in Slovaki.

Galerija Kylian Mbappe naj bi igral z zaščitno masko. FOTO: Lisi Niesner/ Reuters

Nogometaši na evropskem prvenstvu v Nemčiji bodo danes odigrali tri tekme v skupinah D in E. Osrednji obračun dneva bo večerna tekma v Leipzigu med Francijo in Nizozemsko, pred tem bosta v skupini D igrali še Poljska in Avstrija, v skupini E bo je na sporedu tekma Slovaška – Ukrajina. Tako Francozi kot Nizozemci so EP začeli z zmago; Francija je v uvodnem krogu premagala Avstrijo, Nizozemska pa Poljsko. A pri Francozih se je na prvi tekmi poškodoval zvezdnik Kylian Mbappe. Po zlomu nosu operacija sicer ne bo potrebna, igral bo s posebno zaščitno masko, ni pa še znano, ali bo v postavi že za današnjo tekmo. V drugi tekmi skupine se bosta ob 18. uri v Berlinu pomerili poraženki prvega kroga, Avstrija, ki je izgubila s Francozi po lastnem avtogolu, ter Poljska. Poljaki upajo, da bo že na tekmi z Avstrijo lahko zaigral tudi njihov najboljši igralec Robert Lewandowski, ki je prvo tekmo zaradi poškodbe izpustil. Robert Lewandowski je opravil zadnji trening Poljske. FOTO: John Macdougall/AFP Slovaška, ki je v uvodni tekmi presenetila favorizirano Belgijo, od 15. ure v Düsseldorfu lovi drugo zmago, njen tekmec je Ukrajina, ki je v prvem krogu doživela visok poraz z Romunijo. Druga tekma te skupine med Belgijo in Romunijo bo v soboto. Euro 2024: spored, prizorišča, strelci in rezultati v živo Skupina D: Poljska – Avstrija 18.00 (Berlin; sodnik Halil Umut Meler, Turčija) Nizozemska – Francija 21.00 (Leipzig; sodnik Anthony Taylor, Anglija) Skupina E: Slovaška – Ukrajina 1:1 (Schranz 17.; Šaparenko 54.) * tekma poteka (15.00, Düsseldorf; sodnik Michael Oliver, Anglija) Slovaška je pokala veliko več v uvodnih minutah, njeno premoč je kronal Ivan Schranz, strelec odločilnega gola proti Belgiji, ki je v 17. minuti iz bližine z glavo premagal neodločnega Anatolija Trubina. Slednji je zamenjal na prvi tekmi slabega zvezdnika Andrija Lunina iz Real Madrida. Ukrajina, ki jo vodi nekdanji zvezdnik Sergij Rebrov, je v drugem polčasu našla rešilno bilko. Po podaji Oleksandra Zinčenka je Martina Dubravko z nizkim strelom z 10 metrov premagal Mikola Šaparenko.