Evropo zanimata le še tekmi Iličića in Oblaka

Vrača se liga prvakov. Naj zabije danes dva gola 26-letni Pašalić, naslednjo sredo v Stožicah pa sedem let starejši »Jojo«! To je scenarij, ki bi ga pri priči podpisali vsi prebivalci države severozahodno od Kolpe, tudi selektor Matjaž Kek, ki bo prav danes razkril seznam reprezentantov za bližajoče se tekme s Hrvaško, Rusijo in Ciprom. Naključje je hotelo, da bosta tako danes kot jutri pod drobnogledom nogometne družine prav kluba, v katerih si služita kruh prva zvezdnika slovenske reprezentance.