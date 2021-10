Evropska komisija in Uefa v skupen boj proti podnebnim spremembam

Evropska komisija in Evropska nogometna zveza (Uefa) sta v skupni kampanji pozvali državljane tega sveta k večji zaščiti podnebja. Pod nazivom #VsakTrikŠteje želijo ljudi spodbuditi, da s preprostimi spremembami v vsakdanjem življenju prispevajo k boju proti podnebnim spremembam.

V središču kampanje je videoposnetek, ki ga bodo predvajali na televizijah, družbenih omrežjih in velikih zaslonih na stadionih. Prvič bodo pred številnim občinstvom posnetek prikazali na torkovih tekmah lige prvakov. Kot primere so izpostavili, kako s pomočjo nogometne žoge izklopiti luči in električne naprave, ki v tistem trenutku niso potrebne, zapreti hladilnik in drugo.

»Nogomet združuje našo celino in planet«

V posnetku nekdanji portugalski nogometni zvezdnik Luis Figo, italijanska vratarska legenda Gianluigi Buffon ter francoski nogometašici in sestri dvojčici Delphine in Estelle Cascarino pokažejo svoje sposobnosti z žogo, kar nakazuje naslov kampanje.

Aleksander Čeferin in Frans Timmermans se odlično ujameta in sta že sodelovala. FOTO: Posnetek Zaslona

»Nogomet združuje našo celino in planet. Da bi lahko uživali v naši najljubši igri, se moramo proti podnebnim spremembam boriti kot ekipa. Vesel sem, da Uefa in evropska komisija začenjata kampanjo, ki bo pripomogla k našim podnebnim ciljem,« je ob tem dejal podpredsednik evropske komisije, pristojen za zeleni dogovor, Frans Timmermans.

Kot je pojasnil, si z zelenim dogovorom želijo velikih strukturnih sprememb, kar pa ne bo uspelo, če se vsi ne soočimo s problemom tako, da naredimo majhne, posamične korake, kot so okolju prijazen prihod na stadion ali igrišče, recikliranje odpadkov naših prigrizkov med polčasoma ali ugašanje nekaj luči med ogledom tekme. Po navedbah evropske komisije stroški videoposnetka znašajo 700.000 evrov