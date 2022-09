Favoriziranemu Bayernu v nemškem prvenstvu nikakor ne gre po željah

Nogometašem Bayerna v zadnjem obdobju v nemškem prvenstvu nikakor ne gre po načrtih in željah. V sedmem kolu so morali z 0:1 priznati premoč igralcem Augsburga. Münchenčani tako že štiri tekme v elitni nemški ligi niso okusili slasti zmage, pred današnjim porazom so namreč trikrat remizirali (proti Stuttgartu, berlinskemu Unionu in Borussii iz Mönchengladbacha).

Varovanci trenerja Juliana Nagelsmanna so imeli v zahodnem delu Bavarske absolutno premoč, vendar pa je bil domači vratar, Poljak Rafal Gikiewicz, izjemno razpoložen in je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Mož odločitve je bil 24-letni Mergim Berisha, ki je v 59. minuti zabil zmagoviti gol je za tretjo zmago Augsburga v tej sezoni.

Zvezdniki Bayerna so v zadnjem delu tekme napad(a)li na vso moč, v peti minuti sodnikovega dodatka se je napadu pridružil tudi vratar Manuel Neuer, njegov strel z glavo pa je Gikiewicz sijajno zaustavil in rajanje v Augsburgu se je lahko začelo.

Po nepopolnem sedmem kolu se je na vrh lestvice prebila Borussia iz Dortmunda, ki je v porurskem obračunu premagala Schalke z 1:0. Edini zadetek je v 79. minuti dosegel komaj 17-letni Youssoufa Moukoko.

Današnji obračun med Bayerjem iz Leverkusna in Werderjem iz Bremna se je razpletel z 1:1, Eintracht iz Frankfurta pa je v Stuttgartu slavil zmago s 3:1.