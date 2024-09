Favorizirani Brazilija in Argentina izgubili

Južnoameriški nogometni velesili Argentina in Brazilija sta v osmem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo zabeležili poraza. Aktualni svetovni prvaki so z 1:2 izgubili na gostovanju pri Kolumbiji, Brazilija pa z 0:1 na gostovanju v Paragvaju. Argentinci so kljub porazu zadržali vodstvo na lestvici, Brazilija pa je šele peta.

Argentinci so v Barranquilli igrali brez poškodovanega Lionela Messija, že v 20. minuti pa se znašli v zaostanku. Podajo Jamesa Rodrigueza je izkoristil Yerson Mosquera. V 48. minuti je izenačil Nicolas Gonzalez, zmago domačim pa je z enajstmetrovke zagotovil Rodriguez. Kolumbija se je tako Argentini oddolžila za poraz v finalu južnoameriškega prvenstva pred dvema mesecema.

Brazilci v kvalifikacijah ne blestijo. V Asuncionu so sicer imeli terensko premoč, a so bili neučinkoviti, tako da je gol Diega Gomeza Paragvajcem zadostoval za tri točke. Brazilijo oktobra čaka gostovanje v Čilu, Argentina odhaja v Venezuelo, ki trenutno zaseda zadnje mesto, ki zagotavlja neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo leta 2026 v severni Ameriki.

Argentina ima na lestvici 18 točk, Kolumbija 16, na tretjem mestu je Urugvaj, ki se je tokrat z Venezuelo razšel brez golov. Bolivija je z 2:1 v gosteh ugnala predzadnji Čile, zadnji Peru pa je z 0:1 izgubil v Ekvadorju.