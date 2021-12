Fifa bi povzročila nepopravljive posledice za nogomet

Prihodki nacionalnih evropskih nogometnih zvez bi se lahko v štiriletnem obdobju zmanjšali za 2,5 do tri milijarde evrov, če bo Mednarodna nogometna zveza (Fifa) uspela s predlogom svetovnih prvenstev na dve leti. Po izsledkih neodvisne študije, ki jo je naročila Evropska nogometna zveza (Uefa) in opravilo podjetje Oliver & Ohlbaum, bi lahko imel mundial na vsaki dve leti alarmantne posledice za nogomet. Uefa jih je označila kot »zaskrbljujoče na številnih področjih«.

»V tem temačnem športnem kontekstu raziskava, ki so jo izvedli pri Oliver & Ohlbaum, kaže na zelo negativen obet za evropski reprezentančni nogomet, če bi Fifa svoj načrt uresničila,« so sporočili iz Uefe, ki jo vodi Aleksander Čeferin.

Fifa želi od leta 2026 svetovno prvenstvo prirejati na vsaki dve leti, ideja pa je doslej naletela na ostre kritike Uefe. Ta poleg razvrednotenja tekmovanja samega opozarja na nepopravljive posledice za nogomet, to pa naj bi zdaj podprla tudi študija podjetja Oliver & Ohlbaum. V njej so zapisali, da bodo zveze izgubile prihodke od medijskih pravic za evropske kvalifikacije in ligo narodov ter od sponzorstev in prodaje vstopnic.

SP na dve leti bi zasenčilo tudi ženski nogomet

Nadalje bi SP na dve leti razvrednotilo tudi pomen tekem v mlajših kategorijah in zasenčilo ženski nogomet. Tudi druge krovne zveze, kot je denimo Mednarodni olimpijski komite, so že izrazile skrb, saj bi se prekrivalo vse več priznanih tekmovanj.

Aleksander Čeferin med novinarsko konferenco v Nyonu. FOTO: Reuters

Fifa in njen predsednik Gianni Infantino sicer želita, da bi svetovno prvenstvo vsaki dve leti dvignilo rast in razvoj nogometa zunaj Evrope ter Južne Amerike ter omogočilo več državam, da gostijo največji nogometni dogodek.

Uefa in krovna južnoameriška zveza (Conmebol) sta proti načrtom, izključili pa nista niti bojkota. »Uefa verjame, da bi morali tako radikalne ideje predstaviti zgolj in samo takrat, ko bi te delovale v skladu z razvojem nogometa in njegovih deležnikov,« je še zapisala krovna evropska nogometna zveza. Za ponedeljek je načrtovan nogometni vrh Fife z deležniki, toda ni predvideno končno glasovanje o omenjenih polemikah.