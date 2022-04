Finančni nadzor odkriva posle pod mizo Juveja in Napolija

Preiskovalci Italijanske nogometne zveze (FIGC) zaradi dvomljivih prestopov igralcev zahtevajo, da se ključne osebnosti italijanskih prvoligašev Juventusa in Napolija, vključno z njunima predsednikoma Andreo Agnellijem in Aureliom De Laurentiisom, začasno izključijo iz nogometa. Preiskovalci so zahtevali, da se Agnelli izključi iz nogometa za eno leto zaradi njegove domnevne vloge pri domnevno napihnjenih vrednosti transferjev igralcev, namenjenih umetnemu povečanju bilance kluba. Agnelli je le eden od 61 ljudi, ki so se znašli pred nogometnim tribunalom FIGC, skupaj z nekdanjim športnim direktorjem Juventusa Fabiom Paraticijem, njegovo zamenjavo Federicom Cherubinijem, izvršnim direktorjem Mauriziom Arrivabenejem ter podpredsednikom in nekdanjim igralcem Pavlom Nedvedom.

Filmski mogotec De Laurentiis se mora zagovarjati pred morebitnim 11-mesečnim suspenzom, medtem ko bi lahko njegovi ženi in otrokoma Edoardu in Valentini, ki imajo vsi vlogo v klubu, prepovedali sodelovanje v nogometu za šest mesecev. Preiskovalci zahtevajo tudi izključitev igralcev v treh drugih klubih serie A, Empoliju, Genoi in Sampdorii, ter šestih nižjeligaških ekipah, vključno z nekdanjim prvoligašem Chievom, ki je lani propadel, ter je obdržal ime in svojo ekipo v amaterski mladinski ligi. Torinska stara dama, najuspešnejši italijanski klub, se sooča z 800.000 evri globe, medtem ko bi lahko Napoli moral plačati 392.000 evrov.

Napolijev predsednik Aurelio De Laurentiis, drži pokal, tudi klubsko finančno posluje po svojih pravilih in v svoj prid. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Postopek zadeva 62 prestopov v treh sezonah med letoma 2019 in 2021, največji med njimi je 70 milijonov evrov vreden prestop Victorja Osimhena iz francoskega Lilla v Napoli. Ta prestop izstopa, saj so se v okviru posla v Lille preselili štirje igralci, vredni nekaj več kot 20 milijonov evrov. Trije od njih niso nikoli igrali za francoski klub in so zdaj v italijanski nižji ligi. Italijanski mediji poročajo, da naj bi se sojenje končalo do petka, sodbe pa naj bi bile sprejete prihodnji teden. Vendar pa bo pritožbeni postopek verjetno dolgotrajen glede na število klubov in posameznikov, ki jih preganja FIGC. Juventus preiskujejo tudi državni tožilci v Torinu zaradi domnevnih napihnjenih kapitalskih dobičkov, doseženih med letoma 2019 in 2021. Klub je osumljen, da je vlagateljem posredoval lažne računovodske podatke in izstavljal račune za neobstoječe transakcije v tem obdobju.