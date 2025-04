Dacarji lovijo Carla Ancelottija, ta vztraja, da je nedolžen

Le dan po razburljivem dvoboju proti Realu Sociedadu se je na sodišču v Madridu začelo sojenje trenerju evropskega in španskega prvaka Carlu Ancelottiju, ki je obtožen utaje davkov. Tožilstvo za 65-letnega Italijana zahteva štiri leta in devet mesecev zapora in denarno kazen v višini več kot tri milijone evrov, poročajo agencije. Ancelotti vztraja, da je nedolžen.

Tožilstvo trenerju očita, da v letih 2014 in 2015 ni plačal 1.062.079 evrov davka. »Me ne skrbi. Zaupam v sodstvo,« je prepričan trener.

V pogovoru z eno od španskih novinark je Ancelotti zavrnil možnost, da bi s tožilstvom sklenil poravnavo. Večina znanih športnikov je v preteklosti namreč priznala krivdo in se dogovorila za poravnavo ter tako znižala kazen.

Tožilstvo trdi, da je Ancelotti v omenjenih letih sicer oddal davčno napoved za trenersko službo, prikril pa del drugih komercialnih dohodkov. Gre za prihodke z naslova objavljanja njegovih slik v različne namene, za katere tožilstvo trdi, da jih je skušal s kompleksnim sistemom prepleta pravnih služb in različnih podjetij, spraviti v tujino in prikriti.

Ancelotti je bil trener Reala med leti 2013 in 2015, nato se je preselil k münchenskemu Bayernu. Na Iberski polotok se je vrnil poleti 2021.