Carlo Ancelotti po porazu proti Arsenalu bliže Braziliji kot Realu

Za visoka merila in standarde kraljevskega kluba ni neznank, poraz proti Arsenalu in slovo od nogometne lige prvakov je bil velik neuspeh. Tudi pri največjemu španskemu športnemu dnevniku Marca se sprašujejo, ali bo preživel trener Carlo Ancelotti? Vse niti ima v rokah predsednik Florentino Perez. Italijana, ki mu pogodbo poteče junija prihodnje leto zelo spoštuje in s spoštovanjem govori o njegovem drugem mandatu pri Realu, toda hkrati ima »sončni kralj« madridskega kluba že v pripravljenosti Xabija Alonsa, zdajšnjega trenerja Bayerja. Ancelotti bo moral imeti zvrhano mero sreče, da bi tudi v naslednji sezoni sedel na Realovem stolčku, saj izgublja tudi šampionsko bitko z Barcelono.

»Ne vem, klub se bo odločil. Lahko bo letos, ali drugo leto, ko mi poteče pogodba. Na dan, ko bo končal tukaj, lahko naredim samo eno stvar in to je, da se zahvalim klubu. Lahko bo jutri, čez 10 dni ali čez eno leto in edina stvar, ki jo bom naredil, je, da se bom zahvalil klubu. Vseeno mi je, ali se moja pogodba konča letos ali naslednje leto,« je o svojem statusu pri Realu povedal Ancelotti.

A Italijan ne bo imel skrbi, še vedno je zelo zaželen trener. Najvztrajnejša je Brazilija, ki v zakulisju diskretno in preko Ancelottijevega kroga ljudi prepričuje, da je najboljša izbira »selecao«. Nalogo, da 65-letnega strokovnjaka pripelje v Brazilijo še pred koncem južnoameriških kvalifikacij, je dobil poslovnež Diego Fernandes. V nogometnih krogih ima dobre zveze in poznanstva, pogosto je bil viden na stadionu Santiago Bernabeu. Brazilci imajo tudi močnega tekmeca v Romi, Ancelottijevem prvem klubu v Serie A v igralski karieri. Francesco Totti mu je poslal jasno sporočilo. »Mislim, da je napočil trenutek za prihod v Romo,« je bilo jasno rimsko nogometno božanstvo.