Mbappe si je podaril najlepše darilo pred odhodom v ZDA

Francoska nogometna reprezentanca je v tekmi za tretje mesto v ligi narodov premagala gostiteljico turnirja, Nemčijo, z 2:0. Kapetan Francije Kylian Mbappé je dosegel svoj 50. gol v dresu reprezentance in s tem kronal izjemno predstavo v Stuttgartu ter si obenem podaril najlepše darilo pred odhodom na klubsko svetovno prvenstvo v ZDA, kjer se bo njegov Real Madrid meril z Al Hilalom, Pachuco in Salzburgom.

Mbappe osrednja figura tekme

Mbappé je prvi gol dosegel v 45. minuti, ko je natančno zaključil lepo podajo klubskega soigralca Auréliena Tchouaménija. V končnici tekme, šest minut pred koncem, pa je Mbappé prestregel napako nemškega branilca Robina Kocha in nesebično podal Michaelu Oliseju, ki je brez težav zadel prazna vrata za končnih 2:0.

Nemčija je imela svoje priložnosti, vendar je video pomočnik sodnika (VAR) dvakrat razveljavil pozitivne odločitve za domače. Najprej je bil Nemcem dosojena enajstmetrovka po domnevnem prekršku francoskega vratarja Mika Maignana nad Karimom Adeyemijem, a je VAR odločil, da je šlo za simuliranje, zaradi česar je bil Adeyemi opomnjen z rumenim kartonom. V drugem primeru je bil gol Deniza Undava razveljavljen zaradi prekrška Niclasa Füllkruga nad Adrienom Rabiotom v pripravi akcije.

Niclas Füllkrug in Joshua Kimmich ter sodnik Ivan Kružliak med enim od pogovorov po posegu VAR. FOTO: Thomas Kienzle/AFP

Adeyemi je imel še dodatne priložnosti, vendar je bil trikrat neuspešen proti razpoloženemu Maignanu, ki ga želi v svoje vrste pripeljati Chelsea. Florian Wirtz je zadel okvir gola, kar je bila ena od številnih neizkoriščenih priložnosti Nemcev. Na drugi strani so imeli tudi Francozi možnosti za višjo zmago. Marcus Thuram je zadel vratnico s krasnim zavitim strelom, Mbappé pa je večkrat meril mimo vrat in enkrat prisilil Marca-Andréja ter Stegna v odlično obrambo.

V finalu Španija in Portugalska

Za selektorja Juliana Nagelsmanna to pomeni že tretjo zaporedno tekmo brez zmage, potem ko so Nemci v polfinalu izgubili proti Portugalski. Finale lige narodov bo ob 20. uri v Münchnu, ko se bosta za naslov pomerili Španija in Portugalska, pod drobnogledom pa bo tudi dvoboj različnih rodov – Lamine Yamal vs. Cristiano Ronaldo.