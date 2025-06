Kek okrcal sodnike, določenim pa poslal opozorilo

Slovenska nogometna reprezentanca se je na včerajšnji pripravljalni tekmi v Luksemburgu veselila zmage z 1:0. Ob precej spremenjeni zasedbi selektor Matjaž Kek posebnih zaključkov ni delal, a je bil večinoma zadovoljen s prikazanim. Želi si pravo raven tudi na torkovi tekmi proti Bosni in Hercegovini na polnem štadionu v Celju.

Zaradi zdravstvenih težav ni mogel računati na Benjamina Šeška, Jana Oblaka in Adama Gnezdo Čerina, že na prvem seznamu pa je manjkalo nekaj igralcev, ki jih Kek običajno vpokliče. Tako je dobilo priložnost več nogometašev z manj ali nič igralnimi minutami v članski vrsti.

»Ena tekma in nekaj treningov še ne morejo dati zaključkov, je pa dobro, če na koncu zmagaš,« je po tekmi dejal selektor in poudaril, da so njegovi varovanci slabo odprli tekmo, a je bilo v nadaljevanju kljub vsemu veliko stvari dobrih. »Tekma mi je pokazala, kdo je imel igralne minute v zadnjem času in kdo bo moral dvigniti raven igre, minutaže in podobno,« je dodal Kek.

Slovenci so sicer dobili še peto medsebojno tekmo z Luksemburgom, zmaga pa bi bila kljub dobremu odporu domače zasedbe lahko malce višja, saj so sodniki razveljavili povsem regularen zadetek Blaža Kramerja, ki je bil daleč od nedovoljenega položaja. Sistema VAR na prijateljski tekmi ni bilo, tako da Kramerju niso pripisali gola. »To se na tej ravni ne bi smelo zgoditi,« je selektor komentiral odločitev malteških sodnikov.

Za zmago je bil dovolj prvenec Tamarja Svetina, ki se je dobro znašel v kazenskem prostoru, kjer je s peto ukanil vratarja Luksemburga. »Ni prvič, da se je Tamar odzval na nogometen način,« je povedal Kek in pripomnil, da igralci, kot je Tamar, niso pokazali prevelikega strahu in spoštovanja. »To je zagotovo kilometrina in posledica iger v evropskih tekmovanjih.«

»To je botrovalo k zmagi. Jasno je, da kader kliče po nekaterih osvežitvah, ampak zato igramo takšne tekme. Fantom čestitam, zmagali smo in mogoče vendarle nimamo tako kratke klopi, kot včasih mislimo z mano na čelu,« je presodil Kek in poudaril, da so fantje dobro opravili s preizkušnjo.

Upa, da bo slovenskih navijačev več kot tistih iz BiH

Podobno jo bodo morali v torek, ko bo v Celju ob 18. uri pred polnimi tribunami gostovala Bosna in Hercegovina. »Ta tekma bo imela povsem drugo izhodišče. Vesel sem, da bomo v Celju, da bo štadion poln. Ne vem, koliko bo njihovih navijačev, upam pa, da to ne bo njihova tekma, ampak da bo več naših privržencev,« si je zaželel slovenski selektor.

»Celje si to na koncu koncev zasluži zaradi spektakularne sezone (Celjani so se prebili do četrtfinala konferenčne lige), ki je tudi v to reprezentanco dala nekaj igralcev. Takoj sem dobil vprašanje, ali smo jih poklicali zaradi tega, ker igramo v Celju. No, proti Luksemburgu je bil odgovor na dlani,« je povedal Kek.

Znova bo nekaj težav s kadrom. »Videli bomo, kako bo. Kaj dosti se ne bo spremenilo. Pri Gnezdi Čerinu skoraj ni možnosti za igranje, pri Šešku je zgodba že takšna, da moramo razmišljati široko. Prav je, da se minutaža razdeli na nek način, vsekakor pa so tekme z ekipami iz bivše skupne države poseben izziv,« je še pojasnil 63-letni Mariborčan.

Glede morebitnega Oblakovega igranja v torek pa je odvrnil: »Jan je kapetan, ki pokaže značaj. Usede se na letalo, pelje fante na večerjo, jih spodbuja ... Ta mesec ga čaka še velik izziv na klubskem svetovnem prvenstvu, ampak če bo sposoben za igranje, bo zagotovo igral.«

A po drugi strani je določenim poslal tudi opozorilo: »Nekateri, ki so 'v letih' in bi morali več pomagati, so me razočarali. Ampak zato pa je konkurenca. Ta akcija z Luksemburgom je bila v redu, upam, da bomo tudi proti BiH na pravi ravni, saj so nekateri imeli težave s telesno pripravljenostjo,« je sklenil Kek.