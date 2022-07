Francoske nogometašice zadnje polfinalistke eura

Francozinje, ki so bile občutno boljše tekmice, so v četrtfinalu po podaljšku premagale branilke naslova Nizozemke z 1:0. Odločilni zadetek je v 102. minuti z 11-metrovko dosegla Eve Perisset. Nizozemke so sicer igrale brez poškodovane Lieke Martens, ki je bila na euru 2017 izbrana za najboljšo igralko turnirja in je popeljala »oranje« do zmage.

Francozinje, ki v kvalifikacijah za prihodnji mundial v svoji skupini dvakrat premagale tudi slovensko izbrano vrsto, se bodo v polfinalu 27. julija pomerile z Nemkami, v drugem polfinalu pa se bosta dan prej za finalno vstopnico udarili reprezentanci domače Anglije in Švedske.

Finale bo 31. julija v Londonu na slovitem Wembleyju.