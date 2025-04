Francoski junak Barcelone: Za takšne trenutke živimo

Niti Lamine Yamal, niti Raphinha, niti Dani Olmo in seveda tudi ne Robert Lewandowski, ki ga ni bilo med akterji finala – osrednji junak velike zmage Barcelone proti Realu v finalu domačega pokalnega tekmovanja je bil branilec Jules Kounde. Francoski reprezentant je namreč zabil gol odločitve štiri minute pred podaljškom in tako z izidom 3:2 priigral svojemu moštvu drugo lovoriko v sezoni. Modro-rdečim se sicer obeta sanjska pomlad: s štirimi točkami prednosti pred Realom so pet kol pred koncem na vrhu domače lestvice, uvrstili so se tudi v polfinale lige prvakov, kjer jih prihajajočo sredo čaka prva tekma proti Interju iz Milana.

A zdaj v deželi evropskih nogometnih prvakov odmeva predvsem ta veliki sobotni finale, ki se je z začetkom ob 22. uri v Sevilli po izjemnem boju in zasukih raztegnil že v nedeljo in končal krepko po polnoči.

Hansi Flick je ponosen na svoje nogometaše. FOTO: Cristina Quicler/AFP

»Izjemno sem ponosen na svoje moštvo. Prav neverjetno, kako je na sleherni tekmečev poskus odgovorilo, se borilo do zadnjega in nikdar ne vdalo. In ko sem videl to slavje, sem si dejal: To je res zasluženo! Sicer pa je moja naloga, da pri klubu in v slačilnici poskusim ohranjati veselje do nogometa in zato tudi igro na najvišji možni ravni,« ni skrival veselja ob veliki zmagi Hansi Flick, izjemni nemški strateg na klopi Barcelone. Seveda si lepšega nadaljevanja sezone od uvrstitve v veliki finale lige prvakov, ki bo povrh v Münchnu, kjer se je na Bayernovi klopi veselil tudi lovorike v tem najbolj prestižnem Uefinem klubskem tekmovanju, kar ne more predstavljati.

Slavju v taboru Barcelone ni bilo konca, posebej je bil v odsevu žarometov omenjeni strelec odločilnega gola v 116. minuti. »Po golu sem samo dirkal k navijačem in soigralcem. Želel sem si uživati v trenutkih, za katere živimo, ker imamo tako radi nogomet, ki prinaša toliko čustev,« je dejal Francoz, ki je tako postavil piko na i k zasuku – madridska zasedba je namreč v 77. minuti vodila z 2:1, sedem minut pozneje je sledilo izenačenje, nato pa proti koncu podaljška ta omenjeni gol odločitve za rekordno 32. pokalno lovoriko Barcelone.

Pred Carlom Ancelottijem in njegovimi nogometaši je zdaj boj za naslov španskih prvakov. FOTO: Borja Suarez/Reuters

Kajpak v Realovem taboru ni bilo nasmejanih obrazov. Preplah se je naselil k moštvu, za katerega štejejo le lovorike. Liga prvakov se nadaljuje brez kluba z rekordnim številom zmag, zdaj je doživel poraz proti najhujšemu tekmecu v tem seviljskem finalu, zaostanek na prvenstveni lestvici na 2. mestu ne ohranja mirnega spanca. »Moramo se naprej boriti. Sicer pa je bil pristop k tej tekmi pravi, zmagi smo bili bližje kot naši tekmeci,« se je tolažil Carlo Ancelotti, trener poražencev in pozneje na novinarski konferenci ob namigu, če bo tudi v prihodnji sezoni ostal pri tem klubu, kratko odgovoril: »To je tema naslednjih tednov, ne pa današnjega dne.« Ob vprašanju, kako gleda na sodniške odločitve, pa je dejal, da o sodniku ne želi govoriti ...