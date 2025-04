Nepričakovani junak prinesel pokal Kataloncem

Nora tekma v Sevilji! V finalu španskega kraljevega pokala je Barcelona po podaljšku premagala Real Madrid s 3:2. Mož odločitve je bil francoski branilec Jules Kounde, ki je v 116. minuti zadel za veliko veselje Kataloncev. Ti še vedno sanjajo o trojni kroni. V sredo jih čaka prva polfinalna tekma lige prvakov z Interjem. V španski la ligi imajo igralci Hansija Flicka štiri točke prednosti pred Realom, ki mu grozi, da bo sezono končal brez lovorike. Enajstega maja bo moral kraljevski klub Carla Ancelottija na Montjuicu »blaugrani« vrniti udarec, če želi ubraniti naslov španskega prvaka in se izogniti sezoni brez lovorike.

Nogometaši Barcelone so zmagovalci španskega kraljevega pokala. V finalu v Sevilji so po podaljških premagali Real Madrid s 3:2 (1:0). Za Katalonce je to 32. pokalni naslov, prvi po letu 2021. Barcelona je rekorder po številu naslovov v Copi del Rey. Athletic Bilbao na drugem mestu jih ima 24, Real Madrid pa ostaja pri dvajsetih. To je bil osmi finale pokala med večnima tekmecema, prvi po 2014. Rezultat je zdaj izenačen na 4:4.

Barcelona se je veselila lovorike. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Za Barcelono je to tretja zmaga na clasicu v tej sezoni, prejšnji dve tekmi je dobila s 4:0 in 5:2, ter drugi naslov v 2025 po španskem superpokalu. V španskem prvenstvu ima Barcelona pet krogov pred koncem štiri točke prednosti pred Realom, hkrati pa je v igri tudi za naslov v ligi prvakov.

Barcelona je povedla v 28. minuti po golu Pedrija, Real Madrid pa je med 70. in 77. minuto prišel do preobrata. Strelca sta bila Kylian Mbappe in Aurelien Tchouameni. Podaljšek je Barceloni, ki je bila brez poškodovanega prvega strelca Roberta Lewandowskega, zagotovil Ferran Torres v 84. minuti, naslov pa nepričakovani junak, bočni branilec Kounde v 116. minuti.