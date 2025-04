Komu clasico v Andaluziji? Kane do prve trofeje? Veselica na Anfieldu?

Pred nami je nogometno pester teden s polfinalnimi tekmami v vseh treh evropskih pokalih, precej ključnih bo tudi ta konec tedna. Največ oči bo uprtih v clasico, v finalu kraljevega pokala se bosta drevi v Sevilli srečala Barcelona in Real Madrid. Liverpoolu je na pragu 20. naslova angleškega prvaka, podobno Bayern v Nemčiji. Inter bo moral premagati Romo, če želi preprečiti, da bi mu Napoli vzel scudetto. Benjamin Šeško z Leipzigom nujno potrebuje točke v Frankfurtu. Vse bolj vroče je na Hrvaškem ...

Stavite na svojega favorita v derbijih najmočnejših lig Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

PrvaSNL32Kolo

Barcelona – Real Madrid: Barcelona lahko osvoji štirikratno krono, potem ko je januarja v Džedi dvignila španski superpokal. Real Madrid bo storil vse, da ji pokvari veselje in pride do lovorike ter morda v končnici sezone izkoristi utrujenost Kataloncev. Za Kyliana Mbappeja bi bil prvi pokal v belem dresu obliž na rano po izpadu iz lige prvakov. Če bo Carlo Ancelotti našel način, kako nevtralizirati Barcino napadalno igro, bo to zanj odskočna deska pred ligaškim dvobojem 11. maja. Tekmec Hansi Flick se bo moral znajti brez Roberta Lewandowskega. V konici napada ga bo zamenjal Ferran Torres, ki bo prežal na podaje Raphinhe in Lamina Yamala. Real bo stavil na poker asov Mbappe-Rodrygo-Vinicius-Bellingham. Ancelotti že nastavlja zanko tekmecu. »Morda je Barcelona favorit, a to je finale in lahko se zgodi marsikaj,« pravi Italijan, ki se je na vprašanje, zakaj vztraja pri Rodrygu, ki ni dosegel gola že na 11 tekmah zapored, pošalil: »Že po statistiki je zelo verjetno, da bo slejkoprej zadel.«

Se bo Kylian Mbappe veselil prve lovorike v dresu Reala. FOTO: Thomas Coex/AFP

Liverpool – Tottenham: Vse je nared za veliko slavje na Anfieldu. Liverpool proti Tottenhamu, 16. ekipi v premier league, za jubilejni 20. naslov, s katerim bi se izenačil z Manchester Unitedom, potrebuje točko. Da Arne Slot ne bi izkoristil že prve zaključne žoge v svoji prvi sezoni v Angliji, ne verjame skoraj nihče, verjetno tudi ne gostujoči trener Ange Postecoglou, ki se oklepa rešilne bilke. To mu predstavlja evropska liga, v kateri ga v četrtek čaka prva polfinalna tekma proti presenetljivi norveški ekipi Bodø/Glimt. Če bi osvojil »kanto« in se prebil v ligo prvakov, bi si Avstralec lahko podaljšal kariero v Londonu.

Virgil van Dijk in Mohamed Salah si obetata veselico na Anfieldu. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Inter – Roma, Napoli – Torino: Inter je sanjal o trojni kroni, lahko se mu zgodi, da bo ostal praznih rok. Naporen ritem je terjal velik davek, črno-modri so v polfinalu italijanskega pokala izgubili z 0:3 proti mestnemu tekmecu Milanu. Trener Simone Inzaghi ob poškodbah nima dovolj dolge klopi, da bi vzdrževal ritem ob koncu sezone. V sredo ga čaka gostovanje v Barceloni, toda ne more odpočiti ključnih igralcev, saj se je znašel v škripcih tudi v serie A, potem ko je izgubil v Bologni. Jutrišnji tekmec – zaradi papeževega pogreba bo imel Inter še dan manj časa za regeneracijo pred potjo v Katalonijo – bi bil težko bolj »zoprn«. Roma se krčevito bori za evropsko vstopnico. Napoli bo favorit proti Torinu.

Tudi Lautaro Martinez čuti utrujenost zaradi težkega ritma tekem, v katerem se je znašel Inter. FOTO: Piero Cruciatti/AFP

Bayern – Mainz, Leverkusen – Augsburg, Frankfurt – Leipzig: Bo odločitev o nemškem prvaku padla že danes? Bo Harry Kane končno dočakal prvo lovoriko v karieri? Bayern ima štiri tekme pred koncem 8 točk naskoka pred branilcem naslova iz Leverkusna. Če Bavarci zmagajo in lekarnarji ne, bo vsega konec. Bolj napeto je v lovu na preostali dve mesti, ki peljeta v ligo prvakov. Zasedata ju Frankfurt in Leipzig, današnja tekmeca. Bo Benjamin Šeško izboljšal bero 20 golov v sezoni in 12 v bundesligi? Zmaga bi rdečim bikom na široko odprla vrata elite, poraz bi bil zelo boleč, saj je za njimi velika gneča.

Benjamin Šeško bo gostoval v Frankfurtu. FOTO: Ronny Hartmann /AFP

Osijek – Hajduk, Dinamo – Rijeka: Če bi kdo v sredo stavil, da bodo izgubili vsi trije kandidati za naslov hrvaškega prvaka, bi se zdaj že sončil nekje pod palmami. Danes bodo oči najprej uprte v Osijek, kjer bo želel Simon Rožman še zasoliti rane splitskim »bilim«, in Zagreb, kjer bodo modri hoteli ujeti sik s kluboma z Jadrana. Rijeka in Hajduk imata po 56 točk, Dinamo 52. Hajduk je bil nazadnje prvak leta 2005, Rijeka z Matjažem Kekom leta 2017.