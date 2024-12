Gennaro Gattuso: Ni je čez domačo pico

Čeprav je do konca nogometnih ligaških tekmovanj po večjem delu Evrope, in tako tudi na Hrvaškem, še zelo dolga pot, po zmagi Hajduka proti Dinamu (1:0) v največjem derbiju naše južne soseščine ni konca evforije. Sportske novosti so celo zapisale, da takšne plebiscitarne podpore, kot jo v Splitu zdaj uživa trener Gennaro Gattuso, nista imela imela niti največja na trenerski klopi v zgodovini kluba – Tomislav Ivić ter Ivan Katalinić. Gattuso, 73-kratni italijanski reprezentant, je na igrišču slovel kot zelo temperamenten nogometaš, kot trenerja pa ga splitska evforija očitno ni odnesla.

V Splitu ni konca evforije ob pogledu na 1. mesto Hajduka na lestvici hrvaškega prvenstva. FOTO: Nikola Šolić/Reuters

»Najlepše si je po takšni tekmi oddahniti v družinskem okolju. Veselim se pice, ki mi jo bo doma spekla soproga,« je dejal, ob namigu, če bo z njo nazdravil z dobrim dalmatinski ali italijanskim vinom, pa odgovoril: »To pa ne. Že štiri leta in pol ne uživam alkohola.«