Včasih evforija in ognjemeti, zdaj afera in žvižgi

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška nogometna reprezentanca se je vnovič uvrstila med najboljše v končnico lige narodov. med njenimi udarnimi aduti je že vrsto let Ivan Perišic. Pred kratkim je čez noč zapustil svoj Hajduk in odšel k PSV na Nizozemsko. Zakaj je pravzaprav moral odditi, koliko je v njegovo zgodbo vpletena domnevna afera s hrvaško glasbeno zvezdniico Lidijo Bačić? Kaj je slednja dejala o njem? Zakaj je temperamentno splitsko občinstvo takoj podprlo trenerja Gennarra Gattusa? In kako je selektor Zlatko Dalić pospremil žvižge,ki so jih gledalci namenili Perišiću?