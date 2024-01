Girona ni kot Leicester, a ima Guardiolo

Po božično-novoletnih praznikih se podkast VAR vrača na spored, kljub premoru v slovenskem državnem prvenstvu zanimivih nogometnih tem ne manjka. V prvi ligi se menjajo trenerji, prišlo bo tudi do kadrovskih rošad, čeprav tektonskih premikov ne gre pričakovati. Na izgled prve lige bi lahko vplivala tudi reprezentančna tekma v ZDA, kjer bodo igralci pod drobnogledom oglednikov velikih klubov.

Tokratna komentatorja Jernej Suhadolnik in Gorazd Nejedly pregled dogajanja začenjata v Kopru, kanarčki bodo pomlad v 1. SNL napadli z Aleksandrom Radosavljevićem na klopi. »Je v redu izbira, a bo želje in pričakovanja treba prilagoditi izboru trenerja. Ne sme biti velikega razočaranja, če se visoke ambicije ne bodo uresničile. Tudi za Radosavljevića izziv ni lahek, razmeroma pozno začenja samostojno trenersko pot in lahko jo tudi hitro konča,« pravi Nejedly, ki kot največji izziv nekdanjega reprezentanta izpostavlja igralsko selekcijo: »Radosavljević je takoj izpostavil pomanjkanje hitrosti, a tu se veliko ne da narediti, če igralci v kadru hitrosti nimajo. Druga stvar pa je disciplina in povezanost moštva, v Kopru se je v kriznem obdobju pokazalo, da moštvo značajsko vendarle ni na ravni za naskok na vrh, kot je želel predsednik kluba.«

Slovenski klubi začenjajo prvi del priprav na drugi del prvenstva, najboljši štirje jih bodo nadaljevali v Turčij, v tujini pa ritem v državnih prvenstvih ne pojenja. Zanimivo je v Italiji, kjer se Inter ne uspe odlepiti od Juventusa. »Verjetno še niso imeli slabše ekipe kot v tem zadnjem obdobju, a so še vedno zraven in se borijo za vrh. Po eni strani to ni presenečenje, ker imajo s trenerjem Allegrijem in vodstvom kluba ustaljen know-how, a hkrati je presenečenje, saj nimajo konkurenčne ekipe za vrh. A oni vedno stremijo k naslovu prvaka, v poštev ne pride nič drugega kot prvo mesto,« komentira predstave stare dame Suhadolnik.

Zaradi Cityja brez LP?

Michel odlično vodi Girono, ki pa vseeno lahko ostane brez lige prvakov. FOTO: Pau Barrena/AFP

Nogometna Evropa še vedno z zanimanjem spremlja igre Girone, Katalonci ne kažejo znakov popuščanja. »Naslov prvaka Girone bi bil manjše presenečenje kot naslov Leicestra v Angliji. Girona ima veliko nogometašev z znanjem, ima najbogatejše lastnike na svetu, ima Guardiolo v klubu, ki je najtesneje možno povezan s Pepom Guardiolo. Imajo izkušnje in znanje, tradicije in imperativa rezultata pa ni. Lahko zmagujejo le še tekme proti slabšim nasprotnikom, pa bodo drugo leto v ligi prvakov, če pustimo ob strani dejstvo, da imajo enakega lastnika kot Manchester City in zato lahko ostanejo brez LP,« predstave katalonskega presenečenja analizira Suhadolnik.

»Zanimiva je primerjava v načinu igre med Girono in Juventusom. Girona igra napadalno, na koncu bodo sezono končali s štirimi ali petimi igralci, ki se bodo prodali za 40, 50 milijonov evrov, tega pri Juventusu gotovo ne bo. Girona za malo denarja igra nogomet, Juventus pa za veliko denarja pili taktiko,« vzporednice med italijanskim in španskim pretendentom za vrh vleče Nejedly.

V zadnjem delu podkasta lahko prisluhnete tudi debati o koristnosti prijateljske tekme slovenske reprezentance v ZDA, zakaj gre po mnenju Suhadolnika za odlično prodajno priložnost in zakaj se Nejedly boji, da bi slovenska liga zaradi te tekme lahko zašla v težave.