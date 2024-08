Gorenjec je bil preslab za Olimpijo, zdaj ji z Bravom diha za ovratnik

V nadaljevanju preberite:

V Fazaneriji je v 5. kolu 1. SNL udarila gorenjska naveza: trener Aleš Arnol je izbral strategijo, Jakoslav Stanković z dvema goloma in Matic Ivanšek z enim pa sta bila ključna režiserja za tretjo zmago v nizu. Prav slednji je še enkrat pokazal, da sodi v krog najbolj vznemirljivih mladih nogometašev v 1. SNL. Sezono je začel kot najstnik in jo je odprl z goloma v prvenstvu ter kvalifikacijah za konferenčno ligo. Matic je Tržičan in ima za seboj izkušnjo z Olimpijo, ki se ni izšla po željah. Tako rekoč je bil že njen član z dolgoročno pogodbo, toda čez noč je glavni ljubljanski selektor, športni direktor Goran Boromisa odločil drugače.