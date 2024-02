Gostitelji do krone iz najstrožjih kazni

Nogometaši Katarja so drugič zapovrstjo, to je tudi drugi naslov v zgodovini, osvojili naslov azijskega prvaka. V finalu so v domačem Lusailu premagali Jordanijo s 3:1 (1:0). Katarci so hkrati postali peta reprezentanca, ki je azijsko prvenstvo dobila dvakrat zapovrstjo. Jordanija je sploh prvič igrala v velikem finalu, tako da je že s tem spisala svojo nogometno pravljico, Katarce je v pripravah na turnir celo premagala z 2:1. Tokrat pa so bili boljši izbranci Tintina Marqueza, veliko zmago je zagotovil Akram Afif s tremi zadetki iz enajstmetrovk.

Katarci na čelu s prvim zvezdnikom Afifom so pričakovano odločneje začeli tekmo, prav Afif je bil skupaj s partnerjem v napadu Almoezom Alijem nekajkrat v ospredju obetavnih akcij, v deveti minuti je moral posredovati tudi jordanski vratar. V 20. minuti je Afif priigral enajstmetrovko, ko ga je s hrbta podrl Abdalah Nasib. Prav Afif, sicer nogometaš Al Sada, jo je v 22. minuti tudi unovčil. Že v sodniškem dodatku prvega dela je lepo priložnost Jordanije zapravil Musa Al Tamari, ki je zgrešil tudi iz ugodnega položaja malce pozneje.

Jordanija je bila zelo nevarna med 55. in 60. minuto, ko je nanizala kopico izvrstnih priložnosti, nekaj strelov je mojstrsko obranil Aisa Baršam, nekaj pa jih je za las zletelo mimo cilja. V 67. minuti pa so Jordanci le izenačili, ko je po podaji z desne strani zadel Jazan Al Naimat.

Toda le nekaj minut pozneje so Katarci po pregledu posnetka prišli do nove enajstmetrovke po prekršku v kazenskem prostoru, znova je bil z bele točke uspešen Afif. S tem je dosegel svoj sedmi gol na prvenstvu in je najboljši strelec turnirja. Ta je v 84. minuti dobro izvedel tudi prosti strel, izkazal pa se je vratar Jordanije.

Že v sodniškem dodatku, ta je bil dolg več kot 15 minut, je Katar prišel še do tretje enajstmetrovke, še tretjič je streljal Afif in še tretjič zatresel jordansko mrežo. Prva dva strela je sprožil v svojo levo, zadnjega pa v svojo desno stran za svoj osmi gol na prvenstvu.