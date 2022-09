Guardiola: Če bomo igrali dobro, bo imel Haaland še več priložnosti

Manchester City je z visokih 6:0 ugnal Nottingham Forest, Erling Haaland pa je z drugim hattrickom na ravno toliko tekmah postal prvi nogometaš, ki je na prvih petih obračunih v premier league dosegel devet golov. Podrl je rekord klubskih ikon Sergia Agüera in Micka Quinna (8), kot prvi v elitnem otoškem prvenstvu po zvezdniku Tottenhama Harryju Kanu (leta 2017) je tudi povezal dva hat-tricka.

Tri žoge je Norvežan, ki se bo septembra na tekmi lige narodov mudil tudi v Stožicah, pospravil tudi v mrežo Crystal Palaca, zato se v sinje modrem delu Manchestra že govori o tem, če bo postavni Skandinavec uspel podreti rekord Agüera (260 golov v vseh tekmovanjih).

»Sergio je legenda. Nihče ne more vzeti tega njegovega statusa v srcih Cityjevih navijačev, potem ko je dosegel najpomembnejši gol v moderni zgodovini kluba (odločilnega za državni naslov proti QPR leta 2011, op. a.),« je dejal trener Cityja Pep Guardiola.

Pohvale tudi Alvarezu

»Erling pa ima kakovost, da ga doseže. Kar je storil Sergio, je izjemno, a Erling ima ta talent ... Ko ga je City kupil, so vsi govorili o tem, kaj je počel v preteklosti. Mi smo mu želeli pomagati. Upajmo, da lahko uživa in doseže še več golov. Uspevalo mu je na Norveškem, v Avstriji in Nemčiji, zdaj poskuša še tukaj. Prvi stik z žogo in dosegel je gol. To smo vedeli. Vedno dosega gole. Mogoče ga je ustaviti, ko ne igramo dobro, poskušamo igrati kar lepo in ustvarjati priložnosti našim talentiranim igralcem v napadu, da lahko ti dosegajo gole. A mislim, da si želi osvajati lovorike. Poznavajoč ga, ne vem, če bi bil srečen ob podiranju rekordov, če obenem ne bi tudi osvajal lovorik. Če bomo igrali dobro, bo imel še več priložnosti.«

Posebne pohvale si je za prva zadetka v angleškem nogometu prislužil tudi argentinski talent Julian Alvarez. »Oba sta se prilagodila tako hitro, da tega ne pričakuješ, še posebej s strani Juliana iz Argentine. Vidiš, kako dobro mu gre. V prvem polčasu je imel težave z ritmom igre, toda goli ... Ko je blizu vratom, moj bog! Tako natančen, tako dober. Oba sta neverjetna zaključevalca akcij,« je še povedal Guardiola.

Man. City je z novim paketom točk ubranil drugo mesto na lestvici, a še vedno za dve zaostaja za londonskim Arsenalom, ki ga vodi nekdanji Guardiolov pomočnik pri Cityju in vezist topničarjev Mikel Arteta. Severni Londončani so tudi po zaslugi novega zadetka nekdanjega napadalca sinje modrih Gabriela Jesusa pred svojimi navijači ugnali Aston Villo z 2:1, zmagoviti zadetek je po golih Jesusa (30.) in Douglasa Luiza (74.) dosegel Gabriel Martinelli (77.).

Dramatično je v sredo zvečer slavil Liverpool, ki je globoko v sodnikovem podaljšku pred svojimi navijači vendarle z 2:1 ugnal Newcastle United z zadetkom poletne okrepitve Fabia Carvalha.