Håland ni Holandec, temveč prvo ime Prusije

Nogometaši Borussie (po latinsko Prusije) Dortmund so v današnji tekmi 20. kola nemške lige v gosteh premagali Hoffenheim s 3:2 in se začasno spet približali vodilnemu Bayernu le na tri točke zaostanka. Zmagal je tudi tretji Bayer Leverkusen, ki je s 5:1 zlahka odpravil Augsburg. Tri od štirih pred tem kolom vodilnih ekip so svoje delo v 20. krogu že opravile. Na koncu so Dortmundčani iztržili vse tri točke, čeprav je Hoffenheim v finišu tekme pritiskal in skušal priti vsaj do točke.

Erling Håland je Porurce popeljal do hitrega vodstva, a je ob koncu polčasa odgovoril Andrej Kramarić. V nadaljevanju pa je za novo vodstvo gostov zadel Marco Reus, nato pa je Dortmundu z avtogolom pomagal še David Raum. Hoffenheim je sicer znižal z zadetkom Georginia Rutterja, a je ostalo pri tesnem porazu, prvem na domačem terenu za Hoffenheim po štirih mesecih.

Bayer Leverkusen pa je gladko dobil nove tri točke in se utrdil na tretjem mestu. Izkazal se je Moussa Diaby s hat-trickom. S porazom je Hoffenheim izgubil četrto mesto, saj sta ga prehitela Union Berlin in Freiburg; Union Berlin je danes premagal Borussio Mönchengladbach z 2:1, Freiburg pa je z 2:0 slavil proti predzadnjemu Stuttgartu. Zadnji Greuther Fürth pa je dosegel šele drugo zmago v sezoni, potem ko je premagal Mainz z 2:1. Že v petek je Eintracht Frankfurt doma izgubil z Arminio Bielfeld z 0:2. Danes bo zvečer še tekma Bochum - Köln, v nedeljo pa bosta igrala klub nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla Leipzig, gostil bo Wolfsburg, ter vodilni Bayern. Bavarce čaka gostovanje pri Herthi v Berlinu.