Handanović je proti svojemu nekdanjemu klubu ohranil nedotaknjeno mrežo

Nogometaši Interja so v nadaljevanju 11. kola italijanske lige v domačem Milanu premagali Udinese z 2:0 (0:0). Dvoboj je odločil Argentinec Joaquin Correa z goloma v 60. in 68. minuti. Slovenski vratar Samir Handanović, ki je pred leti nekaj sezon branil tudi barve ekipe iz Vidma, je bil ves čas med vratnicama gostiteljev ter je ostal nepremagan. Največ dela je imel v zadnjih minutah dvoboja, ko so gostje iz Vidma poskušali nadomestiti zaostanek, vendar se ni pustil presenetiti.

Interjev trener Simone Inzaghi je po zmagi ocenil: »Včasih zmagovalca odločijo epizode. Tako kot zgrešena enajstmetrovka proti Atalanti ali prejeti gol z 11-m proti Juventusu. Imeli bi lahko več točk, toda danes je čas za veselje. Nato bo potreben počitek pred dvobojem s Šerifom v ligi prvakov, saj bo izjemno pomemben. Vrnitev Lautara Martineza, ki je danes vstopil v igro v 80. minuti, nam bo v veliko pomoč.«

Inter bo tako tudi po tem kolu ostal na tretjem mestu, ima 24 točk, ta čas štiri manj od prvega Napolija in mestnih tekmecev, ekipe Milana.