Handanović: Pomembne so zmage, ne lepa igra

Vedo, kako težko je igrati proti Atalanti

Nogometaši Interja so po zmagi nad Atalanto naredili nov korak proti končnemu prvemu mestu v italijanskem prvenstvu, s čemer bi prekinili dolgoletno vladavino Juventusa v serie A. Njihov vratarje po tekmi spregovoril o tem, kaj bo v boju za naslov prvaka ključno in kaj bi bilo treba narediti za prvi Interjev »scudetto« po letu 2010, ko se je poslovil trener Jose Mourinho.»Treba bi bilo le igrati tako, kot smo doslej. Občasno je treba igrati lepo, občasno moramo vsi skupaj garati za uspeh. Ni treba, da zmagujemo zgolj z lepo igro, treba je le, da zmagujemo,« je slikovito pojasnil Handanović po zmagi nad moštvom, za katerega igra tudi slovenski reprezentant»Zelo zelo smo zadovoljni s temi točkami, saj smo pričakovali natančno takšno tekmo. Vemo namreč, kako težko je igrati proti Atalanti, ki ima odlično ekipo. To je dokazala tako v Evropi kot v Italiji, proti njej je v bistvu res zahtevno igrati. Pomembno je, da smo zmagali in osvojili tri točke, četudi s pomočjo ne najlepše igre,« je dodal 36-letni Ljubljančan.