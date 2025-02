Hitronogi Kanadčan ni želel tvegati, raje ima stabilnost

Hitronogi levi bočni igralec Alphonso Davies je v nasprotju s pričakovanji namesto selitve v Madrid k Realu ostal v Münchnu in pri Bayernu. S koncem sezone bi 24-letnemu Kanadčanu potekla pogodba z bavarskim klubom, zaradi česar je bil eden najbolj želenih nogometašev, a je po številnih pogajanjih presodil, da je Bayern najboljša izbira. Tako je pojasnil njegov zastopnik Nedal Huoseh.

»Real ni bil edini, s katerimi smo se pogajali, bili so še trije, štirje klubi. Pogajalsko izhodišče je bilo, da bo igralec ocenil vse možnosti in izbral najboljšo ponudbo. Real je bil izvrstna izbira, ampak na koncu je sprejel Bayernovo. Je velik klub in eden od najuspešnejših v zgodovini,« je o pogajanjih, ki so se vlekla že nekaj mesecev, razkril kanadski agent. Igralčevo odločitev je sprejel z zadovoljstvom.

»Včasih je nenehno menjavanje klubov škodljivo za igralčevo kariero. V nekaterih primerih stvari niso šle po njihovih pričakovanjih, zato je lahko stabilnost najboljša izbira,« je postavil piko na i prestopne sage agent. Da bo igralec po novi petletni pogodbi zaslužil najmanj 19 milijonov evrov letne plače in še bonusi, ne kaže razpredati.