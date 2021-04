Hitronogi Kylian Mbappe izbira velike

Keylor Navas je prejel dva gola, prteprečil jih je še najmanj enkrat toliko. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Neymar je podajal in se odlikoval tudi z igro v obrambi. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Bayernnova strelca Eric Maxim Choupo-Moting (levo) in Thomas Müller bi olahko zabila še kakšen gol več. FOTO: Christof Stache/AFP

Mauricio Pochettino odlično krmari pariško barko. FOTO: Christof Stache(AFP

Paris St. Germain je na pol poti do polfinala in oddolžitve za poraz v lanskem finalu nogometne lige prvakov. Pred četrtfinalno povratno tekmo proti branilcu naslova Bayernu je v Münchun dosegel zmago »Po okusu«, kot je na naslovni zapisal sloviti športni dnevnik L'Equipe z osrednjim junakom v glavni vlogi dvakratnim strelcemNajhitrejši napadalec na svetu je bil na igrišču po njegovi meri, mokro in hitro, prehiter za Bayernove okorne branilske hruste. Toda tudi sijajni Mbappe ne bi zadostoval, če ob sebi ne bi imel izjemno bojevitih soigralcev in še posebej razpoloženega vratarja. Kostaričanu je L'Equipe dal isto oceno kot Mbappeju, 9. Z dodatkom: »Navas in Mbappe, herojsko.«»Proti najboljšemu v Evropi smo igrali odlično moštveno tekmo. Toda to je le prva tekma. Obožujem igrati proti najboljšim na svetu inje eden od najboljših vratarjev v zgodovini. V lanskem finalu ga nisem premagala, a upam, da ga bom še enkrat,« je povedal najboljši igralec tekme po Uefa, ki je Bayernu prvi gol zabil po vsega 149 sekundah. Leta 2010 jeBavarcem zabil že po 63 sekundah.Mbappe je v tej sezoni LP v osmih tekmah dosegel osem golov. V osmini finala je Barceloni na Camp Nou zabil tri gole, doma še enega, Bayernu v gosteh dva. V ligi prvakov je Parižan igral 44 tekem in dosegel 29 golov.Učinek, dve asistenci, skupno že 25 v ligi prvakov, s čimer je na vrhu lestvice najboljših podajalcev v zgodovini LP, in moštvena igra Brazilcaje bil še en razlog za pariško slavje v Allianz Areni. Španski športni dnevnik Marca je Neymarjevo predstavo ironično dopolnil: »Najboljši na svetu. A le en teden na leto.«Za PSG, če bo ubranil prednost tudi na domačem »parketu« na Parku Princev, in trenerjaje vendarle tudi srečen večer. Bayern je kljub porazu in v odsotnosti prvega »bombarderja«(njegova zamenjavaje bil strelec in med boljšimi) napadal kot »nor«, nizal in zapravljal priložnosti. Potrdil je, da je še vedno št. 1, le da ni dovolj biti najboljši na igrišču, ampak tudi učinkovit.Kako se je vrtela tekma, je odlično opisal tudi bivši Parižan Choupo-Moting in dal vedeti, da za Bayern še prav nič ni izgubljenega.»Le zadeli nismo ob številnih priložnosti in žal prejeli preveč golov. Videl sem statistiko, nora je. Kakšen drug dan bi zabili šest golov, prepričan sem o tem. To je zares frustrirajoče. Tekma je bila izjemno bojevita. Škoda je, ker nismo bili nagrajeni za igro, a smo se dobro vrnili po zaostanku dveh golov.«Spektakularen večer v bavarski prestolnici je dopolnil še odlični sodnik. Zdaj ga čaka še zahtevnejša naloga, sobotni domači clasico.O razmerju sil na igrišču, ki ga je narekoval predvsem izid, veliko pove statistika.21:5;12:4;61:39;15:1;588 (88-%) : 344 (77-%);107,5:108,3.