Hitronogi Vego okrepil prvake

Slovenski nogometni prvoligaš Celje, ki brani naslov prvaka v Prvi ligi Telekom Slovenije, je v svoje vrste pripeljal levega bočnega branilca Stjepana Vega. Kot poroča spletna stran celjskega kluba, je 23-letni v Hamburgu rojeni nogometaš hrvaških korenin podpisal pogodbo do konca junija 2023.



V karieri je igral za Egenbüttel, Niendorf, Victorio iz Hamburga, preizkusil pa se je tudi pri drugi ekipi HSV. V soseščini pa je igral za Gabelo in Inter iz Zaprešića, oblekel pa je tudi dres mlade reprezentance Bosne in Hercegovine.



»Za BiH U21 sem igral na prijateljskem srečanju proti Albaniji v Durresu. Na tej reprezentančni akciji sem si slačilnico delil tudi z dvema nogometašema Celja, z Advanom Kadušićem in Mićom Kuzmanovićem. Po tem sem bil vpoklican tudi v mlado izbrano vrsto Hrvaške, ki se je v prijateljskem srečanju v Beauvaisu pomerila s Francijo, a priložnosti za igro mi takratni selektor Nenad Gračan ni dal,« je razkril Vego.



Nogometaš, ki pravi, da je njegova vrlina hitrost, je v Celje prišel kot prost igralec.

