Hrvat Krznar na vroči mariborski klopi

Čez dan so se razširile govorice, na novinarski konferenci državnih nogometnih prvakov pa je sledila potrditev: Hrvat Damir Krznar je novi trener mariborskih nogometašev in je tako nasledil dosedanjega stratega na vroči vijolični klopi Radovana Karanovića.

Slednji so zabredili v hudo tekmovalno krizo, nanizali rekordnih 6 porazov in so zdaj na dnu lestvice domačega prvenstva. Obenem pa je pred njimii v četrtek (Ljudski vrt, 20.15) uvodna kvalifikacijska tekma za konferenčno ligo protii Cluju iz Romunije.

Več sledi ...