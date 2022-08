Mura z zvrhano mero sreče do točke proti Taboru

V današnji uvodni tekmi petega kola 1. slovenske nogometne lige so se nogometaši Mure in Tabora Sežane razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1). Zmaga se je že nasmihala gostom, ko je v sodnikovem dodatku izenačujoči gol dosegel Dardan Shabanhaxhaj.

Igralci Tabora so tudi bolje odprli dvoboj v Murski Soboti. Jakoslav Stanković je v 25. minuti izkoristil hudo napako Kaija Cipota in popeljal svoje moštvo v vodstvo. Na začetku drugega polčasa je Cipot popravil svoj spodrsljaj in z zadetkom poravnal rezultat na 1:1, v 68. minuti pa so se znova veselili gostje, ko je v polno zadel Milan Kocić.

Končni izid je – kot že omenjeno – v sodnikovem dodatku (90.+1) postavil nogometaš iz Avstrije, ki si ga je Mura Izposodila od graškega Sturma.

1. SNL, 5. kolo

Celje : Bravo 1:0 (Gbamble 42.)

Mura : CB24 Tabor Sežana 2:2 (K. Cipot 49., Shabanahxaj 91.; Stanković 25., Kocić 68.)

Koper : Radomlje danes

Domžale – Maribor (jutri, 20.15)

Olimpija – Gorica (ponedeljek, 20.15)