Hrvat niti z vdorom na igrišče ni uspel preprečiti dramatičnega slovesa

Tottenham si je v torek zvečer na dramatičen način zagotovil prvo mesto v skupini D ter vlogo nosilca na ponedeljkovem žrebu osmine finala lige prvakov. Londončani so po zadetku Chancela Mbembe na Velodromu zaostali v zaključku prvega polčasa, nato pa v nadaljevanju tekme uprizorili preobrat po zaslugi francoskega branilca Clementa Lengleta in danskega vezista Pierre-Emila Højbjerga, ki je v dobesedno zadnjem napadu zadel za končnih 2:1.

Preobrat je v drugem polčasu v Lizboni na dvoboju s Sportingom CP, ki ga je z dosojeno enajstmetrovko v korist Nemcev spet zaznamoval tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić, uprizoril tudi Eintracht, kar je pomenilo, da je bil Tottenham z remijem uvrščen v osmino finala LP, medtem ko se je Marseillu nasmihalo tretje mesto in uvrstitev v šestnajstino finala evropske lige. Toda varovanci Igorja Tudorja so v nasprotju z navodili hrvaškega stratega krenili po zmago, ki bi jim prinesla osmino finala lige prvakov, na koncu pa so ekipi Tudorjevega dobrega prijatelja in dolgoletnega soigralca pri Juventusu Antonia Conteja omogočili zmago, sami pa ostali celo brez tolažilne nagrade v podobi evropske lige.

Niso ga slišali

»Niso me slišali, ker je bilo preveč hrupno,« je za RMC Sport po tekmi dejal Tudor, ki je ob protinapadu Tottenhama, po katerem je padel zadnji gol na tekmi, pritekel globoko na zelenico in nemočno krilil z rokama. »Naročil sem jim, da se pomaknejo nazaj, da naj ne pritiskajo, a me niso slišali. V zadnji minuti je bilo veliko zmede.«

Branilec Mbemba je celo priznal, da je Marseillu škodovala »pomanjkljiva komunikacija«. »Na zelenici nismo vedeli (za rezultat iz Lizbone, op. a.), na klopi pa so bili obveščeni. Nismo vedeli, pripetila se nam je napaka,« je dejal Mbemba.

Conte je dan pred prvo obletnico prihoda na klop Tottenhama slavil eno pomembnejših evropskih zmag v trenerski karieri, ki so jo poleg državnih naslovov na klopeh Juventusa, Chelseaja in Interja zaznamovali tudi neuspehi v Uefinih tekmovanjih. Italijan, ki je kmalu po prihodu v severni London lani izgubil tudi tekmo skupinskega dela konferečne lige proti Muri v Mariboru (1:2) in z varovanci po zaslugi koronavirusnih odpovedi tekem kontroverzno ostal brez možnosti za napredovanje v izločilne boje, je bil tokrat bolj prešerno razpoložen. Conte je tekmo sicer spremljal s tribun, ob zadetkih svojega moštva pa se povsem v svojem slogu ni uspel zadržati, da jih ne bi glasno proslavil.

»Govoril sem z Antoniom. Utrujen je, ker tekma na tribuni ni nekaj običajnega, tako pa potroši veliko energije,« je po dvoboju dejal Italijanov pomočnik Cristian Stellini. »Morali bomo analizirati našo predstavo, ponovili smo rutino zadnjih treh ali štirih tekem, ko nismo dobro začeli prvega polčasa. Omogočili smo jim preveč igre in izgubili nadzor nad igriščem ter tekmo. V drugem polčasu smo spremenili taktiko in imeli več nadzora. Mislim, da je bil drugi polčas dober. Ti fantje si zaslužijo zmago, saj smo dobra ekipa.«