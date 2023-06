Hrvati imajo zdaj tudi najdražjega branilca na svetu

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški nogometaši so že v prvih dneh prestopnega roka med osrednjimi junaki. Najbolj iskanega igralca Joška Gvardiola je ujel evropski prvak Manchester City. Selitev postavnega branilca iz Nemčije v Anglijo bo napolnila tudi blagajno hrvaškega prvaka Dinama. Ta bo danes na Brdu pri Kranju začel slovenski del priprav in prvič pod taktirko Olimpijinega bivšega trenerja Igorja Bišćana. Toda koliko si zagrebški klub še lahko obeta od prestopov igralcev, ki jih je nekoč vzgojil in že prodal v tujino?