Rad ima žogo in zrele ženske

Svetovno prvenstvo v nogometu je tudi velika tržnica. Na njej se predstavljajo odlični, a tudi malo manj odlični nogometaši, mladi, nadarjeni in ambiciozni. Takšnega imajo Hrvati. Največji klubi in strokovnjaki ga že poznajo, v Katarju pa smo se prepričali, da je Joško Gvardiol fant, o katerem se bo še veliko govorilo. Pri 20 letih je že velemojster svojega poklica. Ko bo 23. januarja prihodnje leto star 21 let, bo najbrž že najdražji nogometni branilec na svetu.