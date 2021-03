Hrvati spoštljivi: Oblak in Iličić lahko spremenita tekmo

Modrić kot vino

Pozor pri prekinitvah

Hrvati, svetovni podprvaki iz Rusije 2018, so v Ljubljano na jutrišnjo prvo kvalifikacijsko tekmo za SP v Katarju s Slovenijo prišli samozavestni, a še zdaleč ne prepotentni.Kot je povedal selektorna novinarski konferenci v Ljubljani, so morali poseči po določenih spremembah zaradi nekaterih odsotnih igralcih. »Imamo veliko dobrih igralcev, posebej v napadu,« je poudaril Dalić in dodal, da gre za zelo pomembno tekmo: »Zato moramo takoj pokazati pravo moč, pa čeprav ni bilo pravih priprav. Pričakujem razpoložene, odgovorne igralce na sredini tekmi.«Še enkrat več je izpostavil, da lahkih tekem ni, da bo obračun s Slovenijo zagotovo težak. »Toda potrebujemo točke, te moramo osvajati. Biti moramo motivirani, agresivni, resni,« je povedal Dalić, čigar besede bo na zelenici poskušal udejanjiti tudi prvi zvezdnikZa izkušenega vezista madridskega Reala bo to 134. nastop v dresu z državnim grom, s čimer se bo izenačil z dosedanjim rekorderjem. »Luka vedno pride z veseljem v izbrano vrsto, ima 35 let, ampak njegova forma pri Realu kaže, kakšen profesionalec in kako odgovoren je,« je svojega izbranca pohvalil selektor.Branilec hrvaške vrstepa se je dotaknil tudi ključnih mož v slovenski vrstiin predvsem. »To sta ključna igralca. Iličić je v Atalanti pokazal, da lahko v vsakem trenutku spremeni tekmo. Zato moramo biti pripravljeni na vse, čvrsti, kompaktni, ko nimamo žoge, in izkoristiti svoje priložnosti,« je dejal 31-letni nekdanji član Liverpoola, zdaj pa Zenita iz Sankt Peterburga, ki je opozoril na nekaj vrzeli v zadnjem obdobju v hrvaški igri.»Imeli smo nekaj težav pri prekinitvah, toda tudi to bomo izboljšali. Moramo le igrati tako, kot znamo, visoko, močno, pametno. Verjamem v ekipo, selektor nas podpira in to je najpomembnejše,« je še povedal Lovren. On, soigralci in selektor imajo razumljivo zgolj en cilj, preboj na SP.