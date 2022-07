Hud udarec za Juventus in reprezentanco Francije

Nogometaš italijanskega Juventusa in francoske reprezentance Paul Pogba mora nujno na operacijo meniskusa desnega kolena in bo odsoten najmanj štiri mesece, s čimer ga bržkone ne bo tudi na svetovnem prvenstvu konec leta v Katarju. Pogba se je poškodoval v torek na pripravah v ZDA, zdaj kaže, da se vsaj do novega leta ne bo vrnil na zelenice.

A v italijanskem tisku se pojavljajo tudi drugačne novice, po katerih bi bila rehabilitacija poškodbe lahko zaključena v dveh mesecih, s čimer bi obstajala minimalna možnost, da nastopi vsaj na SP. Pogba se je ekipi iz Torina pridružil šele pred nekaj tedni kot prost igralec, saj mu je potekla pogodba z Manchester Unitedom. V Torinu je 29-letni Francoz med leti 2012 in 2016 že igral, nato pa se je vrnil v Manchester.

Za reprezentanco Francije, ta bo na SP branila naslov iz Rusije 2018, je zbral 91 nastopov in dosegel 11 golov. Enega tudi v finalu SP, kjer je Francija s 4:2 premagala Hrvaško. Letošnje svetovno prvenstvo je na sporedu med 21. novembrom in 18. decembrom.