Hvala za vse, edinstveni Tava

Kaj razkriva poldrugo desetletje v nogometni evoluciji? Dragi bralci, poglejte na primer na levo stran časopisa, ki ga prebirate, na kateri je zgodba o norveškem čudežnem napadalcu, orjaku Erlingu Hallandu. Star je 21 let, visok 194 cm, težak 88 kg, najbrž tu in tam kakšen kilogram več ali manj. Njegova delovna noga je leva.

Zdaj pa k nam, v Slovenijo. H koncu gre 31. sezona domačega nogometnega prvenstva. Danes se bo v Ljudskem vrtu od vijoličnih navijačev poslovila legenda, brazilska z vijolično krvjo, Marcos Tavares. Tudi on je, kot 17 let mlajši Halland, levičar. To je tudi vse, kar ju združuje.