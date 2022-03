Lewandowski: Prišlo mi je do živega

Sloviti Zlatan Ibrahimović, ikona švedskega nogometa, še ne namerava končati svoje reprezentančne kariere, čeprav se Švedski ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo konec leta v Katarju. Za zdaj je znanih 27 od 32 udeleženk mundiala. Dodatni dve bosta znani v četrtek zjutraj, preostale pa junija. Žreb skupin pa bo že ta petek ob 18.00 v Dohi.

Seznam uvrščenih držav na SP 2022 Evropa: Nemčija, Danska, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija, Anglija, Švica, Nizozemska, Portugalska, Poljska.

Južna Amerika: Brazilija, Argentina, Ekvador, Urugvaj.

Azija: Katar, Iran, Južna Koreja, Japonska, Savdska Arabija.

Afrika: Gana, Senegal, Tunizija, Maroko, Kamerun.

Severna in Srednja Amerika ter Karibi: Kanada.

Švedsko je v odločilnem krogu kvalifikacij premagala Poljska z 2:0. Najprej je zadel Robert Lewandowski z 11 metrov, zatem Piotr Zielinski. Na drugi sinočnji tekmi je Portugalska premagala Severno Makedonijo prav tako z 2:0. Oba zadetka je dosegel Bruno Fernandes, pri prvem mu je podal soigrale iz Manchester Uniteda Cristiano Ronaldo, pri drugem tekmec iz Liverpoola Diogo Jota. Zadnji udeleženec bo znan po junijski tekmi med Walesom ter zmagovalcem dvoboja med Škotsko in Ukrajino.

Zlatan Ibrahimović ne obupuje. FOTO: Reuters

Ibrahimović se je po evropskem prvenstvu leta 2016 upokojil, a se je lani vrnil, da bi pomagal Švedski v boju za SP v Katarju. Štiridesetletni napadalec je najboljši strelec svoje države vseh časov z 62 goli, vendar mu v petih nastopih, odkar se je vrnil, ni uspelo poslati žoge v mrežo. »Dokler bom zdrav in igral bi rad še nekaj prispeval,« je Ibrahimović odgovoril na vprašanje, ali bo še naprej igral za Švedsko.

»Vsi so razočarani. Depresivno je, vendar je normalno, ko izgubiš. Vsi si želijo igrati na svetovnem prvenstvu in izkusiti svetovno prvenstvo, a se to na žalost ne bo zgodilo,« je dodal po porazu s Poljsko. Na SP je sicer skupno doslej uvrščenih 27 od 32 ekip, in sicer iz južnoameriških kvalifikacij so si nastop v Katarju priigrali Brazilija, Argentina, Ekvador in Urugvaj, Peru pa je z zmago z 2:0 nad Paragvajem ohranil upanje, da mu bo to uspelo v dodatnih kvalifikacijah.

Bruno Fernandes in Cristiano Ronaldo sta načela makedonsko mrežo. FOTO: Miguel Vidal/Reuters

Zavedal se je se teže

Povsem drugačne volje je bil Lewandowski. »Na novinarski konferenci sem povedal, da je čas za našo zmago in osvojili smo jo. To je bila ena najtežjih enajstmetrovk zame, zavedal sem se njene teže v sekundah pred strelom. Hotel sem se osredotoćiti na izvedbo, ampak prikradle so se misli o tem, kaj pomeni,« je priznal zvezdnik Bayerna.

Fernandes je bil portugalski junak. »Tukaj nisem, da bi dosegal gole, ampak zato, da pomagam ekipi, koliko lahko. Če ob tem zadenem, toliko slajše. Dosegli smo cilj in to je najbolj pomembno, čeprav igra ni bila najboljša,« je dejal Fernandes. Makedonci so se srčno borili, ampak še enega podviga po zmagi proti Italiji niso mogli ponoviti.

Mohamed Salah ne bo igral na SP. FOTO: Khaled Desouki/AFP

Iz azijskih kvalifikacij bodo na mundialu poleg Katarja še Iran, Južna Koreja, Savdska Arabija in Japonska, iz evropskih Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija, Anglija, Švica, Nizozemska, Portugalska in Poljska.

Prav vse možne udeleženke je že dala Afrika. Gana, Senegal, Tunizija, Maroko in Kamerun bodo zastopali črno celino. Pri tem je najbolj odmevala torkova uvrstitev Senegala na SP, potem ko je slednji po enajstmetrovkah izločil Egipt z Mohamedom Salahom. Medtem ko je zvezdnik Liverpoola ob motnjah z laserji zgrešil svoj kazenski strel, pa ga je uspešno izvedel njegov soigralec pri rdečih Sadio Mane. Ta je zadel odločilni, peti senegalski strel, tako kot že v finalu afriškega prvenstva prejšnji mesec proti istemu tekmecu. iz Severne ter Srednje Amerike in Karibov pa si je mundial že priigrala Kanada.