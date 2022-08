Iličić bo odslej igral v Novi Gorici

Enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja je podpisal Miroslav Iličić, ki je bil nazadnje član Celja, so sporočili iz goriškega kluba. Štiriindvajsetletni Hrvat je kariero začel graditi v mladinskih kategorijah Rijeke, v članski konkurenci se je preizkusil v dresu Orijenta, Slavena Belupa in Istre ter v prvi hrvaški ligi zbral 30 nastopov, preden je februarja podpisal za Celje. Na Štajerskem pa je zbral le tri nastope.

»Vesel sem, da sem tu. Verjamem, da je to odlična poteza tako zame kot za klub. Prihajam zelo zadovoljen. Najbolj sta me za prihod motivirala športni direktor in predsednik, ki sta mi predstavila veličino kluba in načrt,« je dejal Iličić.

Športni direktor Admir Kršić pa je dodal: »Miroslava poznam že od prej. Z njim smo bili v kontaktu vse od konca drugoligaške sezone. V Celju je imel status, ki mu ni bil po godu, kar smo poskušali izkoristiti mi, saj poznamo njegove kapacitete in upam, da jih bo pri nas uveljavil. Popestril bo konkurenco v napadu, kjer v fazi zaključkov potrebujemo konkretnost.«