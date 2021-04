Iličićeva Atalanta ugnala Juventus

Standings provided by SofaScore LiveScore

V zanimivem 31. kolu italijanskega nogometnega prvenstva je posebna pozornost pripadla dvoboju Atalante z Juventusom – 1:0 (0:0; Malinovskij 87.)Pri črno-modrih iz Bergama je naš reprezentančni zvezdnikvstopil v igro v 68. minuti in tako v zadnjem delu odločitve v napeti in živahni predstavi prispeval svoj pomemben delež z natančno podajo strelcu edinega gola, Ukrajincu. S temi pomembnimi tremi točkam je Atalanta zdaj na 3. mestu lestvice prehitela prav prvake iz Torina. Pred Iličićem in soigralci je seveda še naprej hud boj za vizum lige prvakov 2021/22, poleg Juventusa jih iz ozadja napadata še Napoli (pred njim je še nocojšnji derbi z vodilnim Interjem) in Lazio, ki je danes v nenavadni toči golov ugnal moštvo Beneventa s 5:3.